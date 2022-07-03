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Опубликованы фото бегства оккупантов со Змеиного

Опубликованы фото бегства оккупантов со Змеиного

В сети появились фотографии эвакуации российских военных с острова Змеиный

Снимки сделаны с борта российского вертолета. На них видно, насколько серьезно собирался враг обустраиваться на острове. Только на одной фотографии видны зенитный комплекс «Панцирь-С1», РЛС разведки и целеуказания П-18, аппаратура дальней связи.

Рашисты переправляли на Змеиный боевую технику в течение нескольких недель, используя крупные суда и плавучие краны. Похоже, остров размером 500 на 500 метров они превратили буквально в склад радиоэлектроники посреди моря.

После того, как по острову начали наносить регулярные огневые удары ВСУ, оккупантам пришлось срочно эвакуироваться. Использовали они для этого на вертолеты и быстроходные катера. Технику, в том числе ценную и секретную, пришлось бросить.

Сейчас Змеиный представляет собой некую «серую зону», которую бомбят и обстреливают обе стороны. Что касается брошенной техники, ее уничтожением заняты как ВСУ, так и сами россияне.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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