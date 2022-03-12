Опубликован новый график движения регулярных и эвакуационных поездов

«Укрзалізниця» вводит стабильный график курсирования поездов до перехода на летнее время 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно.
✅Рейсы по ст. Одесса (регулярные до 27.03):
14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов
18:13 — №78/77 Одесса-Главная – Ковель
18:22 — №38/36-35/37 Одесса-Главная — Пшемысль
20:49 — №136/135 Одесса-Главная – Черновцы
21:31 — №12/11 Одесса-Главная – Львов
22:03 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
22:25 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
✅Рейсы по ст. Киев (регулярные до 27.03):
1:36 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
1:36 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
2:30 — №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.
3:42 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
4:01 — №130/129 Ворохта – Кременчуг
4:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж.
5:40 — №114/113 Львов – Лиман
5:40 — №142/141 Львов – Лиман
8:00 — №705 Дарница – Львов
11:46 — №45/46 Ужгород – Краматорск
13:09 — №114/113 Лиман – Львов
13:09 — №142/141 Лиман – Львов
14:07 — №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
14:25 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
14:25 — №757/758 Киев-Пасс — Могилев-Подольский
15:02 — №55/56 Киев-Пасс – Рахов
17:07 — №743 Дарница – Львов
17:09 — №13/14 Киев-Пасс – Солотвино
17:42 — №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
18:30 — №81/82 Киев-Пасс – Ужгород
19:06 — №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
19:13 — №67/68 Киев-Пасс – Варшава
19:48 — №95/96 Киев-Пасс – Рахов
20:12 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
20:21 — №57/59 Киев-Пасс – Ворохта
20:21 — №60/58 Киев-Пасс – Чоп
21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
21:08 — №29/30 Киев-Пасс – Ужгород
21:15 — №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
21:22 — №98/97 Киев-Пас – Ковель
21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный
21:33 — №130/129 Кременчуг – Ворохта
21:33 №149/159 Полтава Юг — Черновцы
21:50 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
21:50 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
22:22 — №7/8 Киев-Пасс – Черновцы
22:27 — №45/46 Краматорск – Ужгород
22:37 — №91/92 Киев-Пасс – Львов
22:49 — №138/137 Хмельницкий – Лиман
23:46 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
✅Рейсы по ст. Харьков (регулярные до 27.03)
3:46 — №114/113 Лиман – Львов
3:46 — №142/141 Лиман – Львов
5:40 — №114/113 Львов – Лиман
12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород
15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр
20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная
22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная
✅Рейсы по ст. Винница (регулярные до 27.03):
0:23 — №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
2:33 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
3:52 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
4:32 — №49/50 Трускавец – Киев-Пасс
9:01 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
17:15 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
19:38 — №138/137 Хмельницкий – Лиман
23:14 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
✅Рейсы по ст. Днепр (регулярные до 27.03):
4:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1
5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1
6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пас.
14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец
16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов
17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
✅Рейсы по ст. Запорожье (регулярные до 27.03):
12:20 — №120/119 Запорожье-1 – Львов
14:45 №44717 Запорожье-1 — Рахов
16:05 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
16:05 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
21:38 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
✅Рейсы по ст. Полтава (регулярные до 27.03):
6:03 — №90/89 Одесса-Главная — Краматорск
6:03 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
6:03 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
7:27 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
8:33 — №1/2 Ивано-Франковск — Краматорск
15:21 №149/159 Полтава Юж — Черновцы
17:20 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
17:20 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
23:20 — №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
23:42 — №8/7 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная
23:44 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:
22:32 — №238/237 Одесса-Главная – Ужгород
23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)
15:00 №7931 Авдеевка — Днепр
11:00 – Житомир – Бердичев
13:00 — №7912 Бердичев — Львов
17:00 — №7764 Вознесенск – Львов
9:00 — №722 Дарница – Харьков-Пас.
1:00 — №754 Дарница – Харьков-Пас.
7:00 — №731 Дарница — Днепр
11:00 — №781 Дарница – Днепр
13:00 — №7801 Дарница – Львов
16:00 — №7803 Дарница – Львов
10:30 — №907/908 Днепр – Хелм
12:30 — №903/904 Днепр — Сокаль
16:00 — №797 Днепр — Львов
17:30 — №782 Днепр – Львов
14:00 — №7904 Жмеринка – Львов
10:00 — №217/218 Запорожье-1 – Чоп
16:00 — №912/911 Запорожье-1 – Хелм
15:00 — №265/266 Краматорск — Черновцы
14:00 — №219/220 Кривой Рог — Чоп
11:00 — №210/209 Кривой Рог – Львов
16:00 — №7736 Кропивницкий – Львов
15:00 — №225/226 Лиман – Ужгород
12:0 — №255/256 Лиман – Львов
6:00 — №222/221 Львов — Кривой Рог
11:30 — №210/209 Львов – Кривой Рог
17:00 — №261/262 Львов – Краматорск
18:00 — №716 Львов – Киев-Пасс
0:40 — №7603 Львов — Пшемысль
5:27 — №7605 Львов – Пшемысль
12:12 — №7609 Львов – Пшемысль
15:40 — №7611 Львов – Пшемысль
19:55 — №7601 Львов – Пшемысль
17:00 – Львов – Хелм
13:00 — №239/240 Стрый — Харьков-Пасс.
17:00 — №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
8:30 — №753 Харьков-Пасс. — Львов
9:40 №229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
13:00 №239/240 Харьков-Пас. — Львов
16:00 — №755 Харьков-Пасс. — Львов
15:30 — №903/904 (904) Хелм – Днепр
12:00 — №907/908 (906) Хелм – Днепр
16:30 — №219/220 Чоп — Кривой Рог
15:30 — №217/218 Чоп — Запорожье-1
11:35 — №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
16:50 — №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)
Кроме того, из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже.
За актуальным расписанием всегда можно следить на https://uz-vezemo.com/