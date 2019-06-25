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Новости Одессы и Одесской области

Оптимизация или инфляция? Новая купюра в тысячу гривен презентована в Одессе

Оптимизация или инфляция? Новая купюра в тысячу гривен презентована в Одессе

Презентация проводилась сегодня одновременно в пяти крупных городах Украины. В Одессе новую банкноту представил заместитель Главы НБУ Роман Борисенко.

Представители Нацбанка на пресс-конференции в Одессе рассказали о планах по оптимизации банкнотно-монетного ряда украинской гривны. Из оборота выводятся монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а добавляется новая купюра номиналом 1 тыс. грн., которая выйдет в оборот с 25 октября.

Необходимость таких изменений руководство НБУ поясняет необходимостью упростить расчеты, сократив количество денежных знаков, и возможностью для государства сэкономить на их выпуске. Роман Борисенко напомнил, что в последний раз новая купюра самого высокого номинала – 500 грн. – выпускалась 13 лет назад, а с тех пор зарплаты возросли в среднем в девять раз, потому вырос и объем наличных денег в обороте.

Новая купюра. Фото с сайта НБУ

Рассказали представители НБУ о степенях защиты, дизайне и «лице» новой купюры – изображен на ней первый президент Академии наук Украины академик Владимир Вернадский, что стало признанием его вклада в развитие украинской и мировой науки.

 

Фото: Контекст-Причерноморье

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Это инфляция

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