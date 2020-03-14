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Новости Одессы и Одесской области

Опрос: что думают одесситы о кулинарии из супермаркетов?

В канун Международного дня потребителей, который отмечается 15 марта, наша редакция поинтересовалась у жителей города, как часто они покупают готовую еду в местных супермаркетах. Нас также заинтересовало, что именно горожане предпочитают покупать, как выбирают готовый продукт и чего больше всего боятся?

Ирина, 21 год:

Я каждый день покупаю готовую еду в супермаркете. Это могут быть салаты, выпечка, каши. Иногда настораживает то, что блюдо могло быть приготовлено некачественно, но пытаюсь на этом не зацикливаться. Прежде чем что-то купить, смотрю на внешний вид, если мне нравится, тогда беру. Отравлений или каких-либо курьезов с едой еще не было. Однако у знакомых случались неприятные ситуации.

 

Галина, 48 лет:

Я уже давно не покупаю готовую еду в супермаркетах. Я предпочитаю готовить сама. У меня был период, когда пришлось работать в супермаркете в отделе кулинарии. Я занималась выпечкой. Из собственного опыта могу сказать, было по-всякому. Супермаркету довериться можно, но нужно быть внимательным.

 

Александра Павловна, 82 года:

Я пенсионерка, у меня полно времени на то, чтобы что-то приготовить. Но считаю, что готовая еда в супермаркете — очень полезная услуга. Это лучше чем то, что продают на улицах. Она похожа на домашнюю и это удобно для тех, кто работает.

Если бы мне пришлось покупать такую еду, я бы обратила внимание на внешний вид блюда, чтобы оно не было сухим и обветренным. Правда сказать, в супермаркете я иногда могу позволить себе блюда из рыбы. Мне очень нравится.

 

Егор, 17 лет и Кристина, 19 лет:

Мы против готовой еды из супермаркета. Проще купить продукты на «Привозе» и уже дома что-то приготовить. У нас нет доверия к производителям. И мы не уверены в том, что во время готовки соблюдаются нормы санитарии. На «Привозе», конечно, тоже не идеально, но это же можно прийти домой, помыть, вскипятить или сварить. А в супермаркете неизвестно, что и из чего сделано. Но конечно, приходилось покупать что-то готовое в супермаркете. Обычно это были салаты.

 

Игорь, 25 лет и Денис, 35 лет:

Мы не покупаем готовую еду в супермаркетах. И даже случаев таких не было. Стараемся сами готовить. Честно сказать, опасаемся такой кулинарии. Если бы пришлось что-то купить, обязательно бы проконсультировались с продавцом.

 

Людмила Ивановна, 70 лет:

Я принципиально не покупаю готовую еду. Раньше, в крайнем случае, я могла купить что-то в супермаркете. Сейчас пытаюсь готовить сама. Не нравится мне магазинная еда. Как по мне, она безвкусная.

 

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Анастасия Епурь
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