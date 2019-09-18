Оползень на одесском Фонтане: в зоне риска – один из самых дорогих домов Украины

Из-за нарушений в технологии строительства эстакады на 10-й ст. Б. Фонтана, балкон особняка повис над обрывом.

Об этом сообщил очевидец Владимир Ман в Facebook.

По его словам, оползень спровоцировало строительство вело-пешеходной эстакады, которая должна соединить Трассу Здоровья с 10-й станцией Большого Фонтана. Он уверен, что в строительстве эстакады были нарушения, так как строителям пришлось делать изменения в проекте из-за возведения новых зданий поблизости.

«На днях от известняковой скалы откололась огромная глыба, а вслед за ней в сторону пляжа сполз участок склона шириной около метра из-под двухэтажного коттеджа», – написал Ман, ссылаясь на информацию «Думской».

Из-за оползня под угрозой обвала оказался особняк за 10 миллионов евро. Этот особняк в 2013 году был признан самым дорогим в Украине. На данный момент под частью панорамного балкона особняка нет фундамента – он частично повис над обрывом. По информации Владимира Мана, строители на месте ускоренными темпами возводят подпорную стену, чтобы спасти склон и дом.

Он также предположил, что стоимость строительства вело-пешеходной эстакады возрастет, а сроки сдачи объекта снова перенесут.

Фото: www.infoport.live