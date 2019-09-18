Оползень на одесском Фонтане: в зоне риска – один из самых дорогих домов Украины

Из-за нарушений в технологии строительства эстакады на 10-й ст. Б. Фонтана, балкон особняка повис над обрывом.
Об этом сообщил очевидец Владимир Ман в Facebook.
По его словам, оползень спровоцировало строительство вело-пешеходной эстакады, которая должна соединить Трассу Здоровья с 10-й станцией Большого Фонтана. Он уверен, что в строительстве эстакады были нарушения, так как строителям пришлось делать изменения в проекте из-за возведения новых зданий поблизости.
«На днях от известняковой скалы откололась огромная глыба, а вслед за ней в сторону пляжа сполз участок склона шириной около метра из-под двухэтажного коттеджа», – написал Ман, ссылаясь на информацию «Думской».
Из-за оползня под угрозой обвала оказался особняк за 10 миллионов евро. Этот особняк в 2013 году был признан самым дорогим в Украине. На данный момент под частью панорамного балкона особняка нет фундамента – он частично повис над обрывом. По информации Владимира Мана, строители на месте ускоренными темпами возводят подпорную стену, чтобы спасти склон и дом.
Он также предположил, что стоимость строительства вело-пешеходной эстакады возрастет, а сроки сдачи объекта снова перенесут.
Фото: www.infoport.live
Интересно…а хозяин этого домика не в курсе был насколько опасно строить на склоне? про 100 метровую зону запрета строительства от склонов все дружно забыли… с нашими-то грунтами, а теперь удивляются – чего вдруг оползни активизировались? и велодорожка не причем, там обвалы начались еще до её строительства ))) то ли еще будет…
Самый дорогой дом превратился в не очень дорогой. Хотелось бы посмотреть на покупателя-экстремала этого дома, даже если его укрепят.