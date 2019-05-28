«Опять двадцать пять!»: в Одессе продолжаются массовые «минирования» объектов

По сообщению пресс-службы Нацполиции, сегодня днем дважды поступали сообщения о бомбе в здании суда, а вечером неизвестные «заминировали» ещё 23 объекта.

Оперативникам, взрывотехникам и кинологам приходилось два раза выезжать по сигналу о минировании Хозяйственного суда на проспекте Шевченко. Сообщения поступили в 14:09 и в 15:54. Приходилось эвакуировать из здания около 300 человек. Ничего подозрительного в суде и на прилегающей территории найдено не было.

Вечером поступило сообщение о минировании сразу 23 объектов, в числе которых оказались 15 жилых домов в разных районах города, а также медучреждения, вокзал и аэропорт. По всем адресам ведется проверка.

Напомним, что с начала года в Одессе уже было зафиксировано более 300 ложных сообщений о минировании городских зданий и учреждений.