Оперативники вернули одесситке похищенный велосипед за 25 тысяч гривен

“Железный конь” стоял в подсобке городской высотки. Там его и заметил воришка и сразу положил на трофей глаз. Он пробрался туда и заполучил желанную добычу.

Но всласть накататься на велосипеде грабитель не успел. Хозяйка почти сразу заметила пропажу и сообщила в полицию.

Она очень расстроилась и слезно умоляла помочь вернуть ей украденного “коня”. Еще бы: велосипед из дорогих, стоит, по данным оперативников, 25 тысяч гривен.

Так что если бы воришку не поймали, он мог здорово подзаработать, продав украденное. Однако правоохранителям не составило труда быстро разыскать неудавшегося велогонщика.

Им оказался 35-летний одессит, который ранее уже успел отсидеть за кражи. Велосипед удалось вернуть владелице. Грабителю грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в Одесской области