fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Операция «Урожай»: фермеров Одесской области привлекают к уплате налогов

Операция «Урожай»: фермеров Одесской области привлекают к уплате налогов

Органы Государственной фискальной службы Одесской области проводят операцию «Урожай» по привлечению к уплате налогов граждан, которые обрабатывают свои и арендованные земельные участки.

Как сообщает Главное управление ГФС в Одесской области, операция проводится с мая и до окончания сбора урожая.

На протяжении мая-июля в регионе установлено 306 тыс. пользователей земельных участков площадью свыше 2 га. Граждане, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки, представили свыше 30 тыс. налоговых деклараций и задекларировали доход в сумме 174 млн грн. К уплате согласовано 31,3 млн грн налога на доходы физических лиц и 2,6 млн грн военного сбора.

Доходы от обработки земли облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором — 1,5 %.

В рамках операций «Урожай» к декларированию дополнительно привлечено 1497 граждан, которые получают доход от продажи сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, налогообложению подлежат доходы от услуг по обработке земельных участков и сбору урожая собственной сельскохозяйственной техникой.

«Если гражданин, который предоставляет услуги по обработке земли, не является физическим лицом – предпринимателем, он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и уплатить налог с таких доходов», – напомнили в фискальной службе.

Фото: oblvesti.com.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить