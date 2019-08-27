Операция «Урожай»: фермеров Одесской области привлекают к уплате налогов

Органы Государственной фискальной службы Одесской области проводят операцию «Урожай» по привлечению к уплате налогов граждан, которые обрабатывают свои и арендованные земельные участки.

Как сообщает Главное управление ГФС в Одесской области, операция проводится с мая и до окончания сбора урожая.

На протяжении мая-июля в регионе установлено 306 тыс. пользователей земельных участков площадью свыше 2 га. Граждане, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки, представили свыше 30 тыс. налоговых деклараций и задекларировали доход в сумме 174 млн грн. К уплате согласовано 31,3 млн грн налога на доходы физических лиц и 2,6 млн грн военного сбора.

Доходы от обработки земли облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором — 1,5 %.

В рамках операций «Урожай» к декларированию дополнительно привлечено 1497 граждан, которые получают доход от продажи сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, налогообложению подлежат доходы от услуг по обработке земельных участков и сбору урожая собственной сельскохозяйственной техникой.

«Если гражданин, который предоставляет услуги по обработке земли, не является физическим лицом – предпринимателем, он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и уплатить налог с таких доходов», – напомнили в фискальной службе.

Фото: oblvesti.com.ua