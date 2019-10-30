Опасный эксперимент: под Одессой пятиклассники обожглись, играя с газовым баллончиком

Инцидент произошел в одной из школ города Черноморск.

Там пятиклассник принес в учебное учреждение газовый баллончик, который купил через интернет.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

На перемене он позвал в коридор товарищей, захватив новое приобретение. Парень хотел похвастаться перед друзьями и предложил испытать баллончик тут же, не выходя из школы.

Детям понравилась идея, всем хотелось посмотреть, как он работает. Пятиклассник достал баллончик и распылил его.

В итоге опасные забавы закончились тем, что трое детей получили химические ожоги глаз. Их доставили в больницу.

А после оказания первой помощи юных экспериментаторов заставили объясняться в детской комнате полиции. Их родителей теперь могут привлечь к административной ответственности. Им грозит штраф.

Фото: tumix.ru