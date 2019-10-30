Опасный эксперимент: под Одессой пятиклассники обожглись, играя с газовым баллончиком

Инцидент произошел в одной из школ города Черноморск.
Там пятиклассник принес в учебное учреждение газовый баллончик, который купил через интернет.
Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На перемене он позвал в коридор товарищей, захватив новое приобретение. Парень хотел похвастаться перед друзьями и предложил испытать баллончик тут же, не выходя из школы.
Детям понравилась идея, всем хотелось посмотреть, как он работает. Пятиклассник достал баллончик и распылил его.
В итоге опасные забавы закончились тем, что трое детей получили химические ожоги глаз. Их доставили в больницу.
А после оказания первой помощи юных экспериментаторов заставили объясняться в детской комнате полиции. Их родителей теперь могут привлечь к административной ответственности. Им грозит штраф.
Фото: tumix.ru