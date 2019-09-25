Опасные игры: в Одесской области ребенок травмировался взорвавшейся петардой

11-летнего мальчика госпитализировали с травмами рук и живота.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, несчастный случай произошел вечером 24 сентября в селе Большой Дальник, когда родители мальчика были на работе.

Петарду он купил еще в минувшую субботу на ярмарке по случаю Дня села, и только вчера решил ее испробовать.

После нескольких неудачных попыток ребенок взял петарду в руки, и в этот момент она взорвалась.

Пострадавший находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. Но его родителям грозит ответственность за недосмотр за ребенком по статье «невыполнение обязанностей по воспитанию детей».

Фото: netstorage-nur.akamaized.net