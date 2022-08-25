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Опасна ли родинка: 26 августа в Одессе это можно будет проверить бесплатно

Опасна ли родинка: 26 августа в Одессе это можно будет проверить бесплатно

26 августа в Одессе все желающие могут бесплатно пройти дерматоскопию и получить консультацию дерматолога.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Одесского городского совета.

Даже при отсутствии пляжного сезона в военное время, большое количество солнечных лучей летом влияет на кожу и родинки. Поэтому в конце лета рекомендуется проверять родинки.

Своевременная диагностика – важный фактор успешного лечения!

— сказано в сообщении горсовета

Акция «Проверь родинку» пройдет с 8:00 до 17:00 в КДЦ (поликлиника) №6.

Все желающие могут бесплатно пройти дерматоскопию и получить консультацию дерматолога по адресу:

КДЦ №6, ул. Маршала Говорова, 26а.

Запись по телефону: (048) 797-28-88

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Редакция ПРОФИЛЬ

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