Опасна ли родинка: 26 августа в Одессе это можно будет проверить бесплатно

26 августа в Одессе все желающие могут бесплатно пройти дерматоскопию и получить консультацию дерматолога.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Одесского городского совета.
Даже при отсутствии пляжного сезона в военное время, большое количество солнечных лучей летом влияет на кожу и родинки. Поэтому в конце лета рекомендуется проверять родинки.
Своевременная диагностика – важный фактор успешного лечения!
— сказано в сообщении горсовета
Акция «Проверь родинку» пройдет с 8:00 до 17:00 в КДЦ (поликлиника) №6.
Все желающие могут бесплатно пройти дерматоскопию и получить консультацию дерматолога по адресу:
КДЦ №6, ул. Маршала Говорова, 26а.
Запись по телефону: (048) 797-28-88