Опасаться ли магнитных бурь 25 сентября

В воскресенье, 25 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 25 сентября 2022 года прогнозируются повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Но говорить о серьезной опасности таких возмущений не стоит.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.