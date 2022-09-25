Опасаться ли магнитных бурь 25 сентября

Магнитные бури: ждать ли в субботу, 24 сентября Сегодня, в субботу, 24 сентября, 2022 года, существенных магнитных бурь не предвидится – возможны отдельные возмущенные периоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. ПОДРОБНЕЕ

Будет ли магнитная буря в пятницу, 23 сентября В пятницу, 23 сентября, 2022 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря, предупреждают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз космической погоды: ждать ли магнитные бури 22 сентября В первый месяц осени нам пришлось столкнуться со значительным количеством магнитных бурь. Самая длинная буря этого месяца длилась с 13 по 16 сентября 2022. Однако до конца сентября нас ждет еще как минимум одна небольшая «вспышка». А каким будет день сегодняшний, 22 сентября? ПОДРОБНЕЕ