Окончен ли в Одессе отопительный сезон? (видео)

Появившаяся накануне информация о прекращении подачи тепла в дома одесситов в дневное время не на шутку встревожила горожан: ведь по-настоящему теплая погода еще не установилась, а, остановив котельные, запускать их заново уже вряд ли будут. По крайней мере, так рассуждают пользователи соцсетей.

Ситуацию прокомментировала сегодня директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО») Анна Позднякова. Ее видеообращение опубликовано на сайте одесской мэрии.

Чиновница поясняет, что решение приостановить подачу тепла днем связано с технологичным режимом работы городских котелен, так как вчера температурные показатели достигли максимума. Но сегодня температура на улице снизилась, и подача тепла была возобновлена.

При этом директор КП «ТГО» утверждает, что на сегодняшний день отопительный сезон в Одессе еще не завершен.

«Поэтому не волнуйтесь: тепло в домах одесситов поступает по графику»,

– заверила Анна Позднякова.

Также она просит тех, у кого есть такая возможность, своевременно оплачивать коммунальные услуги.

«Несмотря на военное положение в стране, нам необходимо рассчитываться за природный газ, а также выплачивать заработную плату нашим сотрудникам, которые выходят на работу круглосуточно, несмотря на воздушные тревоги, и выполняют свою работу»,

– добавила директор КП «ТГО».

Ранее сообщалось, что КП «ТГО» приостанавливает подачу тепла в дома одесситов в дневное время. При этом уточнялось, что на периоды, когда температура воздуха днем превысит +8 градусов, теплоснабжение будет приостановлено, а в случае снижения вышеуказанной отметки подача тепла будет обновлена.