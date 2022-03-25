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Окончен ли в Одессе отопительный сезон? (видео)

Окончен ли в Одессе отопительный сезон? (видео)

Появившаяся накануне информация о прекращении подачи тепла в дома одесситов в дневное время не на шутку встревожила горожан: ведь по-настоящему теплая погода еще не установилась, а, остановив котельные, запускать их заново уже вряд ли будут. По крайней мере, так рассуждают пользователи соцсетей.

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Ситуацию прокомментировала сегодня директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО») Анна Позднякова. Ее видеообращение опубликовано на сайте одесской мэрии.

Чиновница поясняет, что решение приостановить подачу тепла днем связано с технологичным режимом работы городских котелен, так как вчера температурные показатели достигли максимума. Но сегодня температура на улице снизилась, и подача тепла была возобновлена.

При этом директор КП «ТГО» утверждает, что на сегодняшний день отопительный сезон в Одессе еще не завершен.

«Поэтому не волнуйтесь: тепло в домах одесситов поступает по графику»,

– заверила Анна Позднякова.

Также она просит тех, у кого есть такая возможность, своевременно оплачивать коммунальные услуги.

«Несмотря на военное положение в стране, нам необходимо рассчитываться за природный газ, а также выплачивать заработную плату нашим сотрудникам, которые выходят на работу круглосуточно, несмотря на воздушные тревоги, и выполняют свою работу»,

– добавила директор КП «ТГО».

Ранее сообщалось, что КП «ТГО» приостанавливает подачу тепла в дома одесситов в дневное время. При этом уточнялось, что на периоды, когда температура воздуха днем превысит +8 градусов, теплоснабжение будет приостановлено, а в случае снижения вышеуказанной отметки подача тепла будет обновлена.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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