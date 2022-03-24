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Одесские тепловики приостанавливают теплоснабжение

Одесские тепловики приостанавливают теплоснабжение

КП «Теплоснабжение города Одессы» в дневное время приостанавливает подачу тепла в дома одесситов.

Рецепты

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Временное прекращение подачи тепла в дневные часы в «ТГО» объясняют повышением температуры воздуха. Также эта мера необходима для уменьшения нагрузки на местный бюджет и экономии энергоносителей в военное время.

— На периоды, когда температура воздуха днем превысит +8°С, теплоснабжение будет приостановлено. В случае снижения вышеуказанной отметки — подача тепловой энергии будет обновлена, — заверили в коммунальном предприятии.

Соответственно – суммы за теплоснабжение за этот период в платежках потребителей услуги должны стать меньше.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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