Одесские тепловики приостанавливают теплоснабжение

КП «Теплоснабжение города Одессы» в дневное время приостанавливает подачу тепла в дома одесситов.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Временное прекращение подачи тепла в дневные часы в «ТГО» объясняют повышением температуры воздуха. Также эта мера необходима для уменьшения нагрузки на местный бюджет и экономии энергоносителей в военное время.

— На периоды, когда температура воздуха днем превысит +8°С, теплоснабжение будет приостановлено. В случае снижения вышеуказанной отметки — подача тепловой энергии будет обновлена, — заверили в коммунальном предприятии.

Соответственно – суммы за теплоснабжение за этот период в платежках потребителей услуги должны стать меньше.