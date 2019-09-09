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Новости Одессы и Одесской области

Около 45% расходов средней украинской семьи идут на питание

Около 45% расходов средней украинской семьи идут на питание

В среднем на питание украинская семья тратит 3 тыс. 749 грн. в месяц.

Такие данные приводит Государственная служба статистики по итогам выборочного опроса украинцев в первом квартале 2019 года. Опрос проводили во всех областях Украины. В нем приняли участие почти 8,5 тысячи семей.

На коммунальные услуги украинцы тратят в среднем 1 тыс. 866 грн. в месяц, на здравоохранение — 408 грн., на транспорт – 361 грн.

Расходы на отдых и культуру составляют около 1,7%, на рестораны и гостиницы — 2,2%.

На образование приходится 121 грн. в месяц для одной семьи – это 1,4%.

При этом 103,87 грн. средняя украинская семья тратит на алкогольные напитки, а на табак – 180 грн. в месяц.

Фото: sekonomim.com

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