ОК «Юг»: противник хотел поразить объекты, опасные для гражданского населения

Во время ракетных обстрелов Одесской области враг коварно пытался поразить объекты критической инфраструктуры, поражение которых может представлять опасность для гражданского населения.

Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что вечером 1 апреля начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил о ракетном обстреле Одесского района. По его словам, три ракеты попали в населенный пункт и есть раненые.

Запуск произошел с территории оккупированного Крыма.

Пока более подробная информация из соображений безопасности не сообщается. Она появится позже.