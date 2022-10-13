Война, день 232-й: что происходит на фронте и потери врага

Оперативная информация по состоянию на 06.00 13.10.2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести тридцать вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций и рубежей обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись объектам и мирным гражданам более 40 населенных пунктов. Враг бил, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода.

Для этого использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двухлетняя, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Красная Заря;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, неподалеку от Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполевки;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского.

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новополь, Новоселка и Полтавка.

на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Основной причиной крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов.

По имеющейся информации, в районе города Токмак Запорожской области наши подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненые оккупанты перевезены в местную больницу. В Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки, потери противника составили до 150 человек убитыми.

Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до тридцати единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 — боеприпасов. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели.

Потери россии к утру 13 октября 2022 года: