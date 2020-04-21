Официально: когда возобновит работу общественный транспорт в Украине?

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, когда украинцы, в том числе одесситы, смогут полноценно пользоваться транспортом.

Так, по его словам, работу маршруток, троллейбусов и трамваев возобновят, когда волна заболеваемости коронавирусом пойдет на спад.

Об этом министр заявил в интервью 24 каналу.

Он отметил, что это будет постепенный процесс. А его начала стоит ждать не раньше лета.

“По реалистичным прогнозам, мы начнем активно работать с транспортом в июне или даже в июле, – уточнил Криклий. – При этом ограничения планируем отменять поэтапно. Какое-то время после отмены спецрежима проехать в транспорте можно будет с соблюдением определенных критериев”.

Фото: Артем Виноградов

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