Официально: когда возобновит работу общественный транспорт в Украине?

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, когда украинцы, в том числе одесситы, смогут полноценно пользоваться транспортом.
Так, по его словам, работу маршруток, троллейбусов и трамваев возобновят, когда волна заболеваемости коронавирусом пойдет на спад.
Об этом министр заявил в интервью 24 каналу.
Он отметил, что это будет постепенный процесс. А его начала стоит ждать не раньше лета.
“По реалистичным прогнозам, мы начнем активно работать с транспортом в июне или даже в июле, – уточнил Криклий. – При этом ограничения планируем отменять поэтапно. Какое-то время после отмены спецрежима проехать в транспорте можно будет с соблюдением определенных критериев”.
Фото: Артем Виноградов