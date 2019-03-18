﻿ Одну из центральных улиц перекроют до декабря - Одесская Жизнь

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Одну из центральных улиц перекроют до декабря

Одну из центральных улиц перекроют до декабря

Проезд по улице Софиевской перекроют для проведения ремонтных работ в рамках реализации проекта «Север-Юг».

В Одессе с 22 марта перекроют улицу Софиевскую. Об этом сообщили на сегодняшнем аппаратном совещании в Одесском горсовете. Комментируя предстоящий ремонт, начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Шмагай отметил, что капремонт проведут по примеру улицы Преображенской. Рабочие заменят все инженерные сети, отремонтируют тротуары, установят новые фонари, проложат новое трамвайное полотно, трамвайные рельсы и асфальтное покрытие проезжей части.

Ремонт планируют окончить к 5 декабря. Однако обещают приложить все усилия, чтобы закончить работы раньше.

Новые схемы движения в скором времени появятся на сайте Одесского городского совета.

Напомним, в прошлом году в Одессе проводили капитальный ремонт улицы Преображенской.

Фото: letsgoodessa.

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