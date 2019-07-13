«Один в Одессе»: необычная выставка открылась к юбилею Бабеля

В помещении Центра еврейской культуры «Бейт Гранд» мастера кисти и мастера-кукольники, дизайнеры и музыканты, коллекционеры и те, кого переполняет любовь ко всему, что зовется истинным творчеством, собрались все вместе, чтобы отметить 125-летие писателя Исаака Бабеля.

Это совершенно необычный, во многом даже неожиданный творческий микс — сродни творчеству самого Бабеля, такого же неожиданного и неповторимого. Музыка и полотна, улыбки и восторги — все это соединилось вместе. Ну а представленные куклы поражали, умиляли, вызывали слезы.

Соучредитель действа Елена Филиппова, которая вместе со своим супругом Сергеем создала сообщество КуклЬтура, рассказывает «Одесской жизни», что все происходящее — часть проекта «Дни еврейской культуры в Украине».

— «Дни еврейской культуры в Украине» — всеукраинское движение с участием общественных организаций, органов местной власти, творческих союзов, представителей делового сектора, художников. Он проходит во многих городах Украины. В Одессе тоже проходит множество мероприятий. Ну а сегодня у нас — настоящий «Одесский бал». Сегодня здесь проходит конкурс картин и авторских кукол, посвященный 125-летию писателя Исаака Бабеля, а также открытие выставки авторских кукол, инициированных организаторами проекта «Дни еврейской культуры в Украине» в Одессе, — рассказывает Елена.

Картины, музыка, куклы… Такой вот он, наш одесский бал, где полотна Александра Фабричникова «Шабад», «Молитва» и другие каким-то невероятным образом соединяются в единое целое с новым творческим сюрпризом — серий кукольных творений «Одесские окна» Александра Бессарабова, работ других мастеров-кукольников — Аллы Котляр, Ольги Будищевой, Елена Поповой и других.

Звучит живая музыка, оживают такие невероятные куклы, причем далеко не только на еврейско-бабелевско-одесскую тематику. Тут и куклы-мотанки отлично вписались в общий колорит, и мишки тедди, и те, которые мы называем классическими. Так всем известное «Одесса — многонациональный город» наполнилось не только новым звучанием, но и самой высокой сутью этого понятия.

Рыбачка Соня рядышком с пожилой трогательной семейной парой, бабелевские герои соседствуют с современными одесскими колоритными персонажами (один «дядя Бора» чего стоит!) — так состоялся этот удивительный бал для всех без исключения. Бал, который бы я назвала так же, как зовется одна из работ Александра Бессарабова — «Один в Одессе». Один на всех, с тем и в самом деле неповторимым одесским колоритом, в котором смешалось столько национальностей, традиций, ментальностей.

Каждый желающий может его посетить, побывав в Центре «Бейт Гранд»: этот праздник, посвященный 125-летию Исаака Бабеля, продлится до 14 июля. И, кстати, вход сюда свободный.

Напомним, что накануне в Одессе состоялось вручение ежегодной Бабелевской премии.