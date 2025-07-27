Ключевые моменты:
- Сегодня, 27 июля, в Одессе – массовые отключения электричества из-за плановых работ;
- Без света – десятки улиц в ведении Южного, Центрального и Северного РЭС;
- Отключения продлятся до 17:00-20:00 часов, в зависимости от адреса.
Света сегодня не будет по таким адресам:
Южный РЭС
- Левитана, 123А, 123Б.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС
- Алексея Вадатурского, 79-131;
- Гранатная, 1-16б;
- Анны Михайленко, 18-51;
- Йозефа Прибика, 7-28Б;
- Столярского, 4-Г;
- Ивана Фунтова, 42-54;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Кордонный, 1-35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
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Северный РЭС
- 1-я линия на жилом массиве, 1-12;
- 2-я линия на жилом массиве, 1-22;
- 3-я линия на жилом массиве, 1-22;
- 4-я линия на жилом массиве, 1б-26а;
- 5-я линия на жилом массиве, 1-21;
- 6-я линия на жилом массиве, 1-24;
- 7-я линия на жилом массиве, 1-24;
- 9-я линия на жилом массиве, 1-17а;
- 10-я линия на жилом массиве, 1-10;
- 11-я линия на жилом массиве, 7-16;
- 12-я линия на жилом массиве, 14-18;
Вы можете узнать: Палящее солнце и грозы: какая погода ждет Одессу и область 27 июля
- бульвар Десантный, 14;
- 3-я Суворовская, 2-Г;
- Владимира Антоновича, 20;
- Героев обороны Одессы, 16-34;
- Днепровская, 41-52;
- Донецкая, 26-38;
- Заболотного, 41А-55;
- Капитана Кузнецова, 8;
- Кишиневская, 10;
- Котлеевская, 26, 27;
- Лесная, 2-12;
- Мариупольская, 2-6, 67-129;
- Марсельская, 23-31;
- Семёна Палия, 60-96;
- Николая Пильчикова, 21, 21А;
- Южная дорога, 67-89;
- Садовая, 1-18;
- Леси Украинки, 17-76;
- линия 5-я Суворовская, 11;
- линия 7-я Суворовская, 26;
- просп. Князя Владимира Великого князя, 70-82.
Работы до 19:00.