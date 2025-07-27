Отключения света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 27 июля, в Одессе – массовые отключения электричества из-за плановых работ;
  • Без света – десятки улиц в ведении Южного, Центрального и Северного РЭС;
  • Отключения продлятся до 17:00-20:00 часов, в зависимости от адреса.

Света сегодня не будет по таким адресам:

Южный РЭС

  • Левитана, 123А, 123Б.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС

  • Алексея Вадатурского, 79-131;
  • Гранатная, 1-16б;
  • Анны Михайленко, 18-51;
  • Йозефа Прибика, 7-28Б;
  • Столярского, 4-Г;
  • Ивана Фунтова, 42-54;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Кордонный, 1-35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

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Северный РЭС

  • 1-я линия на жилом массиве, 1-12;
  • 2-я линия на жилом массиве, 1-22;
  • 3-я линия на жилом массиве, 1-22;
  • 4-я линия на жилом массиве, 1б-26а;
  • 5-я линия на жилом массиве, 1-21;
  • 6-я линия на жилом массиве, 1-24;
  • 7-я линия на жилом массиве, 1-24;
  • 9-я линия на жилом массиве, 1-17а;
  • 10-я линия на жилом массиве, 1-10;
  • 11-я линия на жилом массиве, 7-16;
  • 12-я линия на жилом массиве, 14-18;
Вы можете узнать: Палящее солнце и грозы: какая погода ждет Одессу и область 27 июля
  • бульвар Десантный, 14;
  • 3-я Суворовская, 2-Г;
  • Владимира Антоновича, 20;
  • Героев обороны Одессы, 16-34;
  • Днепровская, 41-52;
  • Донецкая, 26-38;
  • Заболотного, 41А-55;
  • Капитана Кузнецова, 8;
  • Кишиневская, 10;
  • Котлеевская, 26, 27;
  • Лесная, 2-12;
  • Мариупольская, 2-6, 67-129;
  • Марсельская, 23-31;
  • Семёна Палия, 60-96;
  • Николая Пильчикова, 21, 21А;
  • Южная дорога, 67-89;
  • Садовая, 1-18;
  • Леси Украинки, 17-76;
  • линия 5-я Суворовская, 11;
  • линия 7-я Суворовская, 26;
  • просп. Князя Владимира Великого князя, 70-82.

Работы до 19:00.

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