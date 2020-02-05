Одессу соединит новый авиарейс с Баку

Авиакомпания Buta Airways объявила о старте продажи билетов из Одессы в столицу Азербайджана Баку.
Об этом сообщает пресс-служба одесского аэропорта.
Полеты начнут осуществлять с 14 мая.
Рейсы назначены на четверг и воскресенье. Из Одессы будет можно отправиться в 10:40.
Стоимость полета в одну сторону – от 30 долларов.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании и в городских туристических компаниях.
Фото: tangerangonline.id
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