Одессу соединит новый авиарейс с Баку

Авиакомпания Buta Airways объявила о старте продажи билетов из Одессы в столицу Азербайджана Баку.

Об этом сообщает пресс-служба одесского аэропорта.

Полеты начнут осуществлять с 14 мая.

Рейсы назначены на четверг и воскресенье. Из Одессы будет можно отправиться в 10:40.

Стоимость полета в одну сторону – от 30 долларов.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании и в городских туристических компаниях.

Фото: tangerangonline.id

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