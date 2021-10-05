Одессу снова ждет блэкаут: чьи дома останутся без света в среду

Завтра, в среду, 6 октября, в Одессе в очередной раз планируется массовое отключение электроснабжения во всех районах города.
Об этом информирует сайт «Блэкаут» со ссылкой на энергетиков компании «ДТЭК Одесские электросети».
В частности, без света останутся следующие адреса:
1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
С 08:00 до 19:00;
1-й переулок 8 Марта, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10
С 08:00 до 19:00;
1-й Февральский переулок, 1, 3, 5, 7
С 08:00 до 19:00;
1-й Флотский переулок, 5, 7, 7а
С 08:00 до 19:00;
1-й Черноморский переулок, 3, 44а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42б, 44, 18
С 08:00 до 19:00;
1-я линия 8 Марта, 1, 24а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
С 08:00 до 19:00;
10-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
С 08:00 до 19:00;
13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
С 08:00 до 19:00;
2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
С 08:00 до 19:00;
2-й переулок 8 Марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а
С 08:00 до 19:00;
2-й Февральский переулок, 1, 1а, 5, 7, 7а
С 08:00 до 19:00;
2-й Флотский переулок, 3, 4, 8
С 08:00 до 19:00;
2-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34
С 08:00 до 19:00;
2-я линия 8 Марта, 1, 109а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109/1, 109/2, 9
С 08:00 до 19:00;
2-я Пересыпская улица, 32, 34
С 08:00 до 19:00;
3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
С 08:00 до 19:00;
3-й переулок 8 Марта, 4, 5, 6, 8, 10
С 08:00 до 19:00;
3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
С 08:00 до 19:00;
3-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5а, 5б, 24а, 32а, 34, 16а
С 17:00 до 19:00;
3-й Черноморский переулок, 31а
С 08:00 до 10:00;
3-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
С 08:00 до 19:00;
3-я Пересыпская, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27
С 08:00 до 19:00;
4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14
С 08:00 до 19:00;
4-й переулок 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10
С 08:00 до 19:00;
4-й Флотский переулок, 1
С 08:00 до 10:00;
4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 2а, 21, 10а, 15а, 41/а, 32/а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43;
С 08:00 до 19:00;
4-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 2а1, 1а, 14а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
С 08:00 до 19:00;
4-я Пересыпская улица, 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
С 08:00 до 19:00;
5-й Балтский переулок, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25
С 08:00 до 19:00;
5-й переулок 8 Марта, 4, 6, 8, 9
С 08:00 до 19:00;
5-й Черноморский переулок, 1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6
С 08:00 до 19:00;
5-я линия 8 Марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
С 08:00 до 19:00;
6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16а, 21/а, 23, 18а, 31б, 31а, 29а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
С 08:00 до 19:00;
6-й переулок 8 Марта, 4, 8, 9, 10, 11
С 08:00 до 19:00;
6-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
С 08:00 до 19:00;
6-я Пересыпская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 11а, 16а, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
С 08:00 до 19:00;
7-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8а
С 08:00 до 19:00;
7-й переулок 8 Марта, 5, 6, 7, 8, 9
С 08:00 до 19:00;
7-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6а, 4, 5, 6, 7, 8
С 08:00 до 19:00;
7-я Пересыпская улица, 6, 50а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 24
С 08:00 до 19:00;
8 Марта улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 37/2, 37а, 37б, 37в, 21/2, 21а, 29а, 50, 7/1, 43а, 23а, 14а, 45а, 9а, 46а, 15а, 47а, 35а, 20а, 37/1, 99а, 95а, 85а, 82а, 81а, 80а, 77к, 77е, 77д, 77в, 77/5, 67а, 67б, 77/1, 76-78, 76/78, 74б, 74а, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
С 08:00 до 19:00;
8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
С 08:00 до 19:00;
8-й переулок 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
С 08:00 до 19:00;
8-й Черноморский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 1а, 19а, 34а, 28а, 9а, б, 44а, 44а/1, 44б, 36а, 9в, 25/1, 54, 27а
С 08:00 до 19:00;
8-я Пересыпская улица, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
С 08:00 до 19:00;
9-й переулок 8 Марта, 1, 47/1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 15, 17, 47, 8
С 08:00 до 19:00;
9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
С 08:00 до 19:00;
Аграрная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5а, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
С 08:00 до 19:00;
Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7а, 9, 31
С 09:00 до 18:00;
Балтская дорога, 40, 84а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62/1, 64, 40а, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 64а
С 17:00 до 19:00;
Балтская дорога, 25, 84а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58а, 60, 62, 27, 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 62/1, 64, 64а, 66, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 67
С 08:00 до 10:00;
Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4
С 08:00 до 19:00;
Большевистский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10
С 08:00 до 19:00;
Вячеслава Кириллова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4а, 1б, 32б, 19а, 1а, 9а, 3а, 14а
С 08:00 до 19:00;
Главная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 13а, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 14е, 23а, 7а, 3а, 17а, 9а, 27е, 1б, 5/5а, 33, 18б
С 08:00 до 19:00;
Долинская улица, 13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21
С 08:00 до 19:00;
Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81
С 08:00 до 19:00;
Жевахова улица, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 92, 49/1, 11/1, 7-9, 53/2, 53/3, 43/1, 94, 45/2, 4а, 61а, 21а, 37/39
С 08:00 до 19:00;
Закарпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27а, 28, 29/1, 52а, 38б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
С 08:00 до 19:00;
Звонкая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
С 08:00 до 19:00;
Кавказская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
С 08:00 до 19:00;
Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
С 08:00 до 19:00;
Карьерная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17а, 15а, 15б, 16а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25
С 08:00 до 19:00;
Клубничный переулок, 25, 25а, 27, 29
С 08:00 до 17:00;
Крыжановский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4а, 5а
С 09:00 до 17:00;
Локомотивная улица, 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
С 08:00 до 19:00;
Люстдорфская дорога, 172, 172а, 174, 174/1, 176, 176/1, 178, 178/1
С 08:00 до 17:00;
Маршала Говорова улица, 8
С 09:00 до 19:00;
Мичурина улица, 21, 23, 27, 29, 25б, 31, 25а, 21а, 37а, 33, 35, 37, 39, 43
С 08:00 до 19:00;
Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
С 08:00 до 19:00;
Неждановой улица, 38, 40, 42, 44, 71, 73, 75, 77, 69а, 69б, 79, 71а, 42а, 73а, 40а, 75а, 75б, 75в, 75г, 44а, 77а, 67а, 79а, 107а, 95а, 93а, 85а, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115
С 09:00 до 17:00;
Ольгиевский спуск, 8а
С 09:00 до 18:00;
переулок Александра Пресича, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26
С 08:00 до 19:00;
переулок Бориса Кифоренко, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
С 08:00 до 19:00;
переулок Виктора Дихтиевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
С 08:00 до 19:00;
переулок Владимира Терещенко, 7, 13а
С 08:00 до 19:00;
переулок Игоря Киселева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а
С 08:00 до 19:00;
переулок Неплия, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
С 08:00 до 19:00;
переулок Олега Андрийца, 1, 3, 6, 7
С 08:00 до 19:00;
переулок Олега Стороженко, 2, 6, 8, 8а, 10
С 08:00 до 19:00;
переулок Юрия Асеева, 1, 57а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31
С 08:00 до 19:00;
площадь Мичурина, 2, 29а, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 17, 17а, 18, 3, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19
С 08:00 до 19:00;
Посевная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
С 08:00 до 19:00;
Прокатная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 4а, 2а, 12, 1б, 1в, 3а
С 08:00 до 19:00;
Профессора Карышковского улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 14а, 23а, 23б, 8а, 25/27, 17а, 28, 22а, 48а, 47а, 30а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, 1113
С 08:00 до 19:00;
Профессора Коровицкого улица, 73, 118а, 75а, 75б, 77, 77а, 79, 79а, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96а, 75, 98, 99, 100, 100а, 100б, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 116, 118, 97
С 09:00 до 17:00;
Рыночная улица, 7
С 08:00 до 19:00;
Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11
С 09:00 до 18:00;
спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
С 08:00 до 19:00;
Февральская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2а, 23а, 20/6, 32, 13а, 1а, 55а, 33а, 33б, 54а, 34а, 49а, 42б, 42а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
С 08:00 до 19:00;
Флотская улица, 2, 29а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 2а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 13
С 08:00 до 19:00;
Фонтанская дорога, 53, 57а, 55/1, 55а, 55а/1, 55в, 55, 55г, 55д, 55ж, 57, 55в/1
С 08:00 до 19:00;
Холмистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
С 17:00 до 19:00;
Хуторская улица, 95е
С 08:00 до 19:00.