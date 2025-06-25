Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 26 июня;
- Погода в Одесской области 26 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 26 июня
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 14-15°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 26 июня
По Одесской области завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С, местами до 36°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой