Одессу может накрыть туманом – прогноз погоды на 3 декабря

Завтра, в четверг, 3 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер сменит направление на восточный и усилится до 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 4-6 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, слабый гололед.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6 °С мороза, в прибрежной зоне до 3 °С тепла, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области местами гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.