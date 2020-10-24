Одесскую Европу защитили от вандалов

Как сообщили в КП «Сервисный центр», эта мера не позволит вандалам оставлять на скульптуре граффити, пишет «Думская».

Архитектурно-художественная композиция «Похищение Европы» была открыта в сентябре 1994 года, на 200-летие Одессы. Ее авторами являются архитектор Владимир Чепелев и скульптор Александр Токарев. Сюжет обыгрывает древнегреческий миф о похищении Зевсом Европы. Ранее скульптура не раз становилась жертвой вандалов, которые постоянно разрисовывали ее баллончиками. Кроме того, давно исчезла часть скульптурной композиции – бронзовый бог любви Эрос, декоративный бассейн рядом давно высох, а вокруг образовалась свалка.

Фото: Думская