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Одесскую Европу защитили от вандалов

Одесскую Европу защитили от вандалов

Одесские коммунальщики обработали скульптуру «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана специальной смесью, отталкивающей краску.

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Как сообщили в КП «Сервисный центр», эта мера не позволит вандалам оставлять на скульптуре граффити, пишет «Думская».

Архитектурно-художественная композиция «Похищение Европы» была открыта в сентябре 1994 года, на 200-летие Одессы. Ее авторами являются архитектор Владимир Чепелев и скульптор Александр Токарев. Сюжет обыгрывает древнегреческий миф о похищении Зевсом Европы. Ранее скульптура не раз становилась жертвой вандалов, которые постоянно разрисовывали ее баллончиками. Кроме того, давно исчезла часть скульптурной композиции – бронзовый бог любви Эрос, декоративный бассейн рядом давно высох, а вокруг образовалась свалка.

Фото: Думская

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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