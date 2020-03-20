В городской больнице Одессы отменили тендер на закупку экспресс-тестов на коронавирус

Официальная причина – «изменение технического задания». Однако 18 марта был конечный срок подачи заявок на оказание услуг и, судя по всему, никто не отозвался. Спустя два дня тендерное предложение все еще не активно. Тем временем, президент пообещал украинцам 10 миллионов тестов в течение 48 часов.

2 марта в системе государственных закупок «Prozzoro» был опубликован тендер на закупку 10 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Заказчиком выступило коммунальное некоммерческое предприятие «Городская инфекционная больница» Одесского городского совета.

К 18 марта должны были появиться желающие оказать данную услугу за 3 миллиона 250 тысяч гривен.

Однако тендер отменили.

Официальная причина – «изменение технического задания».

Как передает мэрия, тендер был отменен, так как, согласно новому закону, его проводить не обязательно.

Закупка необходимых в борьбе с инфекцией препаратов и оборудования будет проходить по упрощенной процедуре, то есть по прямому договору без длительных тендерных процедур.

По состоянию на 20 марта в наличии в Одессе есть 9 тестов. 41 из 50, которые завезли в инфекционку первой партией 18 марта, уже использовали. При этом все результаты оказались отрицательными. Однако тест-системы есть в частных лабораториях, где предлагают провериться платно.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в ближайшие 48 часов в Украину привезут 10 миллионов тестов на коронавирус и 400 тысяч экспресс-тестов из Китая. Также доставят 1 миллион масок, 100 тысяч масок повышенной защиты (для медперсонала и правоохранителей), 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости и 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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По состоянию на 20 марта, в Украине подтверждено 26 случаев инфицирования COVID-19. Три человека уже погибло от вируса. В Одессе пока нет официально подтвержденного случая заражения. При этом 20 марта еще 16 человек находятся в инфекционке с подозрением на коронавирус.

К слову, в Министерстве здравоохранения пока не могут гарантировать, что карантин по всей Украине закончится 3 апреля, как планировали изначально. Все будет зависеть от динамики распространения вируса – как в мире, так и в Украине. В случае необходимости карантин могут продлить.

Фото: forbes

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