«Одесское созвездие» на «Зеленой волне»: вышел уникальный сборник поэзии и прозы

На Книжной сцене фестиваля «Зеленая волна» был представлен только-только вышедший сборник поэзии и прозы «Одеське сузір’я». Его представляли авторы, чьи произведения вошли в книгу.

Представляли сборник три автора — Инна Ищук, Ирина Тома, Арсения Великая, а всего «Одеське сузір’я» объединило произведения около тридцати поэтов и писателей. Не все они одесситы, но все представленные произведения — об Одессе и Причерноморье.

Инна Ищук рассказала, что вышедший сборник будет распространен по библиотекам Одесской области. Его уникальность в том, что в нем представлено созвездие писателей и поэтов, так или иначе связанных с нашим городом. Это целая палитра авторов самого разного возраста, литературной «ментальности», если хотите — школы. Здесь есть и совсем молодые поэты, и писатели, и те, чьи имена уже хорошо известны читателю.

Ирина Тома читала на презентации свои стихи, посвященные Одессе, Арсения Великая рассказывала о своей прозе, детский писатель Инна Ищук — о своих страничках, представленных в сборнике.

Как прозвучало на презентации, всех авторов, которые представлены в книге ««Одеське сузір’я», объединяет главное — они представили свой собственный одесский «пласт», собственное видение той или иной грани города.

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