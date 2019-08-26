Одесскими атлантами уже не полюбуешься

«Одесская жизнь» недавно рассказывала, что одна из достопримечательностей города — знаменитый дом с атлантами (дом Фальц-Фейна) на ул. Гоголя находится в плачевном состоянии.

Да и сами атланты, не так давно отреставрированные, уже начали «трещать».

Сейчас дом с атлантами разделил судьбу многих домов на исторической улице: он уже находится за забором и «красуется» новыми лесами — его начали реставрировать.

Знаковое место, конечно, сразу стало неузнаваемым. Но памятник архитектуры явно нуждается в обновлении, и тут уж ничего не поделаешь.

При этом, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», по улице Гоголя, где огромное количество домов находятся в таком же, и гораздо худшем, состоянии, и тоже «одеты» в заграждения в ожидании ремонта, по-прежнему проезжают экскурсионные электромобили. У дома с атлантами они даже по-прежнему останавливаются.

Туристам в электромобиле рассказали, что они находятся у одной из визитных карточек Одессы, поведали об исторических атлантах, даже посоветовали, как нужно повернуть голову, чтобы хоть частично разглядеть титанов. После этого электромобиль с туристами отправился дальше.