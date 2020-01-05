Одесским театралам на заметку: афиша на следующую неделю

Подборка спектаклей и других культурных мероприятий в Одессе.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
10 января, 18.30 — «Маскарад»
11 января, 18.30 — «Иоланта»
12 января, 16.00 — «Музыка любви»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
10 января, 18.30 — «Ночь перед Рождеством»
11 января, 18.30 — «Тетка Чарлея»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
10 января, 19.00 — «Двое»
11 января, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»
12 января, 19.00 — «Тайна семейства Рэйвенскрофт»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
8 января, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
9 января, 19.00 — «Есть город, которые я вижу во сне…»
11, 12 января, 12.00 — Рождественский концерт «И смех и грех»
11 января, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
12 ноября, 19.00 — «Одесский подкидыш»
Стоимость билетов — от 180 грн.
Филармония
ул.Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
9 января, 19.00 — Хор имени Г. Г. Веревки
Стоимость билетов — от 150 грн.
Еврейский культурный центр «Beit Grand»
ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.
9 января, 15.00 — «Мы из будущего!..»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Кирха
ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.
12 января, 19.00 — «Велика Різдвяна меса»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
11 января, 20.00 — «Вечер. Суббота. Джаз»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Фото: Одесский оперный театр
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