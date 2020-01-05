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Новости Одессы и Одесской области

Одесским театралам на заметку: афиша на следующую неделю

Одесским театралам на заметку: афиша на следующую неделю

Подборка спектаклей и других культурных мероприятий в Одессе.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

10 января, 18.30 — «Маскарад»

11 января, 18.30 — «Иоланта»

12 января, 16.00 — «Музыка любви»

Стоимость билетов — от 20 грн.

 

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

10 января, 18.30 — «Ночь перед Рождеством»

11 января, 18.30 — «Тетка Чарлея»

Стоимость билетов — от 40 грн.

 

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

10 января, 19.00 — «Двое»

11 января, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»

12 января, 19.00 — «Тайна семейства Рэйвенскрофт»

Стоимость билетов — от 40 грн.

 

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

8 января, 19.00 — «Еврей и Эвридика»

9 января, 19.00 — «Есть город, которые я вижу во сне…»

11, 12 января, 12.00 — Рождественский концерт «И смех и грех»

11 января, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

12 ноября, 19.00 — «Одесский подкидыш»

Стоимость билетов — от 180 грн.

 

Филармония

ул.Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

9 января, 19.00 — Хор имени Г. Г. Веревки

Стоимость билетов — от 150 грн.

 

Еврейский культурный центр «Beit Grand»

ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.

9 января, 15.00 — «Мы из будущего!..»

Стоимость билетов — от 50 грн.

 

Кирха

ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

12 января, 19.00 — «Велика Різдвяна меса»

Стоимость билетов — от 150 грн.

 

Urban Music Hall

ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

11 января, 20.00 — «Вечер. Суббота. Джаз»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Фото: Одесский оперный театр

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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