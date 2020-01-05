Одесским театралам на заметку: афиша на следующую неделю

Новогодние и рождественские праздники всегда хочется провести так, чтобы с радостью вспоминать о них весь год. У одесситов есть шанс вспоминать с улыбкой весь январь — яркие концерты и спектакли, веселые шоу и признанные классические постановки не позволят им скучать в течение всего января.

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