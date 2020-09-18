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Одесским школьникам не хватает учебников на украинском языке: когда выдадут?

Одесским школьникам не хватает учебников на украинском языке: когда выдадут?

В одесских школах не хватает сотни тысяч учебников. Их предлагают заменять пока электронными вариантами. Ситуация должна измениться к концу сентября.

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Об этом на совещании в мэрии рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета на Елена Буйневич.

Сейчас в школах города не досчитываются 3% учебников, а это сотни тысяч экземпляров. По словам чиновницы, недостача связана с тем, что в 5-х классах вводится обучение на украинском языке. Учителя к такому переходу подготовились и составили учебные планы, а вот учебники для таких классов не получили.

«Мы рекомендуем использовать электронные учебники. Даём всё, что есть в наших библиотеках. Но проблема стоит достаточно остро. С каждым годом она будет еще больше усугубляться, так как количество детей увеличивается. Мы отправили повторно соответствующие запросы на прошлой неделе в Минобразования», – говорит Буйневич.

Книги должны появиться до конца сентября. На их закупку выделили средства из госбюджета.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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