Одесским школам обещают отремонтировать 12 спортивных площадок

За пять лет в Одессе открыто 56 новых пришкольных стадионов, в планах городских властей ремонтировать и другие спортивные площадки.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов во время открытия стадиона в школе-гимназии №6 «Гармония» по ул. Александра Невского.

Для учащихся этого комплекса построили баскетбольную и волейбольную площадки, зону ворк-аута, большое огражденное футбольное поле с беговыми дорожками по периметру, а также мини-поле для занятий футболом.

Кроме того, для вечерних занятий спортом тут обустроили освещение, а также благоустроили площадки для отдыха.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день завершаются работы по обустройству новых спортивных площадок в школах №5 по ул. Балковской; школе №32 по ул. Космонавтов; школе №111 – на пл. Молодежи.

Продолжается капитальный ремонт спортплощадок в школе №71 по ул. Паустовского и в гимназии №7 по ул. Ростовской.

Вскоре начнется ремонт стадиона в школе №106 в Дачном переулке.

В планах также обустройство спортивной инфраструктуры в школах: №28 – по ул. Ак. Филатова; №78 – по Люстдорфской дороге; №80 по Ильфа и Петрова; №12 по ул. Марсельской; №44 по ул. Героев обороны Одессы.

«Гармония» – одно из самых больших учебных учреждений города, где в две смены учатся более 2000 учеников. Еще год назад на пришкольной территории и в микрорайоне в целом не было полноценной базы, где можно было бы заниматься физкультурой и спортом.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета