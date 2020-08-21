Одесским недостроям объявляют войну

Строительная отрасль Украины набирает обороты. Этому способствует программа президента “Большое строительство”, а также смена акцентов в инвестиционной деятельности. Ведь в кризисные периоды инвесторы чаще всего вкладывают деньги в наиболее безопасные сферы экономики, которой является строительство. По словам Олега Невзорова, в Украине остро стоит вопрос не только о возведении нового жилья, но и завершении строительства ранее заброшенных высоток.

Причем в жилом строительстве инвесторами выступают как крупные компании, так и частные лица, рассказал бизнесмен, девелопер и автор программы “Как достроить недострой” Олег Невзоров.

По его словам, именно сейчас стоит вопрос не только о возведении нового жилья, но и завершении строительства ранее заброшенных высоток. По данным 2019 года в Украине проблемными считались 150 объектов жилищного строительства. Больше всего таких в Киеве – 51 объект, Киевской области – 23, и в Одесской области – 14 объектов. Следует отметить, что еще несколько лет назад число недостроев было существенно выше. По оценкам участников рынка, на достройку одного дома нужно в среднем от 500 миллионов до миллиарда гривен. Естественно, таких денег у обманутых инвесторов нет. И без прописывания законодательной базы по алгоритму достройки жилых домов и защите прав инвесторов, решить комплексно проблемы очень сложно.

Именно Невзоров в свое время, оказавшись в числе обманутых инвесторов, рискнул вложить дополнительные средства, объединить таких же, как и он вкладчиков, чтобы достроить свой дом. “Я рад за то, что удалось помочь всем жителям объектов, которые нам удалось вытянуть из небытия – Гагарин Плаза, ЖК Камелот, самый большой в Одессе ЖК Золотой берег”, – говорит он.

Последний комплекс еще достраивается, но исторические инвесторы, то есть, те кто ждал свои заветные квадратные метры десятилетие, уже получили ключи от квартир. Уже тысячи семей получили ключи от квартир, которые уже потеряли веру.

“К нам обращаются многие инвесторы, которые зная о нашем опыте по достройке жилых домов, просят помочь. Три последних примера – недострои “Ривьера Сити”, “Комфорт” и дома в пгт Хлебодарское. Мы готовы помочь. Но, еще раз подчеркиваю: в строительстве должны четкие и даже жесткие правила игры, которые бы, с одной стороны, вывели бы долгострои из “комы”, а с другой — защитили бы существующих и будущих инвесторов”, – отметил Невзоров.

При этом, он подчеркнул, что против экспериментов на судьбах людей.

“Считаю, что права на застройку должны получать только проверенные компании с хорошей репутацией и резервным капиталом, который бы являлся гарантией завершения строительства. При этом, местная власть должна обеспечить экономическую выгоду участия в данном проекте: это может быть участок по соседству со стройкой, пригодный для застройки, налоговые преференции, содействие по части подключения к инженерным сетям. Но, опять-таки все это должно быть законодательно закреплено”, – рассказал он.

Невзоров добавил, что сейчас в парламенте разрабатывается законопроект, регламентирующий правила достройки и защиту прав инвесторов.

“Есть предложение переложить основной тягать в вопросе достройки жилых домов на местные бюджеты. Считаю, что данный вопрос необходимо решать коллективно, с долевым участием как местных, так частных бюджетов. И пусть это звучит несколько пафосно, но заявляю: я объявлю личную войну недостроям! У нас есть все необходимые наработки, есть опыт и есть желание решить эту проблему. Готов участвовать как в работе над законодательной базой, так и в достройке конкретных домов”, – резюмировал Олег Невзоров.

Источник: Одесский курьер