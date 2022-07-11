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Одесским больницам срочно нужна кровь: как можно им помочь

Одесским больницам срочно нужна кровь: как можно им помочь

В медицинских учреждениях Одессы практически каждый день нужна донорская кровь, в том числе для раненых защитников Украины. Рассказываем, где можно слать кровь завтра, 12 июля.

Как сообщают в Одесском горсовете, приобщиться к донорству и этим приблизить Победу Украины может каждый человек в возрасте от 18 до 60 лет и весом от 50 кг, не имеющий противопоказаний.

На завтра 12 июля нужны доноры крови:

  • район Слободки с 9:00 до 12:00 — группы крови 2(+), 3(+) и 4(+);
  • район Пироговской на 9:00 или 10:00 — группы крови 2(-) и 4(+).

Прием доноров только по предварительной регистрации по ссылке 👉 https://cutt.ly/7LzPveD

После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить. Приходить нужно только после звонка.

Также в горсовете просят желающих быть донорами крови подписаться на телеграм-канал «Донор Одесса». Там можно получить актуальную информацию о необходимости донорской крови, узнать о противопоказаниях и как подготовиться к сдаче крови.

С начала войны благодаря волонтерам и неравнодушным одесситам удалось привлечь уже более 1100 доноров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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