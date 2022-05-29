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Одесский зоопарк приглашает весело отпраздновать День защиты детей

Одесский зоопарк приглашает весело отпраздновать День защиты детей

В среду, 1 июня 2022 года, в Одесском зоопарке состоится праздничная программа в честь Дня защиты детей.
Об этом зоопарк сообщает у себя в Facebook.

В этот день на сцене зоопарка выступят актеры Театра юного зрителя – они покажут развлекательный интерактивный спектакль «Клубок сказок».

Кроме того, в праздничной программе:

  • беседа о правилах безопасности (ее проведут одесские патрульные полицейские);
  • мастер-класс по оригами;
  • шоу-кормление экзотических животных.

Зоопарк приглашает на праздник всех желающих. Начало мероприятия – в 11:00. Для всех детей до 14 лет вход бесплатный (при наличии свидетельства о рождении).

Как сообщалось ранее, в Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя.

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