Одесский зоопарк приглашает весело отпраздновать День защиты детей

В среду, 1 июня 2022 года, в Одесском зоопарке состоится праздничная программа в честь Дня защиты детей.
Об этом зоопарк сообщает у себя в Facebook.
В этот день на сцене зоопарка выступят актеры Театра юного зрителя – они покажут развлекательный интерактивный спектакль «Клубок сказок».
Кроме того, в праздничной программе:
- беседа о правилах безопасности (ее проведут одесские патрульные полицейские);
- мастер-класс по оригами;
- шоу-кормление экзотических животных.
Зоопарк приглашает на праздник всех желающих. Начало мероприятия – в 11:00. Для всех детей до 14 лет вход бесплатный (при наличии свидетельства о рождении).
Как сообщалось ранее, в Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя.
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