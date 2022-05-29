Одесский зоопарк приглашает весело отпраздновать День защиты детей

Жизнь продолжается: сколько маленьких украинцев увидели свет в Одессе за неделю На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 129 маленьких украинцев – это на 9 детей больше, чем неделей ранее. За неделю население Одессы пополнили три двойни, сообщает пресс-служба горсовета. ПОДРОБНЕЕ