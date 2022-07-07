Одесский зоопарк приглашает весело отпраздновать День Семьи

Завтра, в пятницу, 8 июля 2022 года, Одесский зоопарк приглашает всех желающих на праздник «День семьи», который организует совместно с благотворительным фондом «Дети Мариуполя».

Об этом сообщается на Facebook-странице зоопарка.

«В этот день в Украине отмечают День семьи, а верующие чтят память благоверных князей Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи и брака. Вас ожидает праздничная программа с веселыми аниматорами, сладкая вата и мороженое»,

– обещают организаторы мероприятия.

А в конце праздничной программы все желающие смогут посмотреть показательное кормление экзотических животных.

Начало праздника в 11:00.

Для переселенцев вход бесплатный (при наличии справки переселенца).

Кроме того, посетители зоопарка смогут посмотреть на семьи обитателей зоопарка. Так, сегодня в зоопарке сообщили об очередном пополнении: счастливыми родителями стала семья зеленых мартышек.

Ранее сообщалось, что в Одесском зоопарке появились на свет детеныши европейской лани.

Фото с сайта Одесского горсовета