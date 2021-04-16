Одесский «Зеленый театр» открывается в «парковом» формате – фоторепортаж

Как сообщается на странице театра в Facebook, начало открытия – в 15:00.

При этом в театре пояснили, что по причине пребывания Одессы в «красной» зоне карантина все мероприятия, экскурсии и мастер-классы отменены, а фуд-корт будет работать только на вынос.

Отметим, что в этом году одесскому «Зеленому театру» исполнилось 85 лет, и, как отмечают его сотрудники, ему «не терпится показать себя – молодого, нового и полного современного искусства».

В этой связи на территории театра появился большой музей под открытым небом «Вторая природа», где представлены инсталляции и скульптуры известных украинских авторов, а также выставка иллюстраторов «Все здесь» – о театралах и всем, что происходит в театре.

Сегодня в преддверии открытия состоялась экскурсия по арт-парку, которую посетил и корреспондент «Одесской жизни». Больше интересного – в нашем фоторепортаже: