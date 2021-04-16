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Одесский «Зеленый театр» открывается в «парковом» формате – фоторепортаж

Одесский «Зеленый театр» открывается в «парковом» формате – фоторепортаж

Завтра, 17 апреля, одесский «Зеленый театр» открывает новый сезон в формате паркового пространства.

Как сообщается на странице театра в Facebook, начало открытия – в 15:00.

При этом в театре пояснили, что по причине пребывания Одессы в «красной» зоне карантина все мероприятия, экскурсии и мастер-классы отменены, а фуд-корт будет работать только на вынос.

Отметим, что в этом году одесскому «Зеленому театру» исполнилось 85 лет, и, как отмечают его сотрудники, ему «не терпится показать себя – молодого, нового и полного современного искусства».

В этой связи на территории театра появился большой музей под открытым небом «Вторая природа», где представлены инсталляции и скульптуры известных украинских авторов, а также выставка иллюстраторов «Все здесь» – о театралах и всем, что происходит в театре.

Сегодня в преддверии открытия состоялась экскурсия по арт-парку, которую посетил и корреспондент «Одесской жизни». Больше интересного – в нашем фоторепортаже:

Зеленый театр, книги
Зеленый театр, огонь
Зеленый театр, сегодня вечером
Зеленый театр, табличка
Зеленый театр, арт-пространство
Зеленый театр, современное искусство
Зеленый театр, иллюстрация
Зеленый театр, ворота
Зеленый театр, инсталляция
Зеленый театр, подготовка к выставке
Зеленый театр, картина
Зеленый театр, ларек
Зеленый театр, газировка
Зеленый театр, арт-объект
Зеленый театр, ступеньки
Зеленый театр, кресла
Зеленый театр, скамейка
Зеленый театр, картина2
Зеленый театр, кот
Зеленый театр, цветы

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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