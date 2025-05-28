Итак, как поднять себе настроение? Конечно, не без помощи таких порой наглых и шкодливых, но все таки безмерно нами любимых наших домашних питомцев! И сегодня в нашей подборке: невидимая собака, голодный театр у рыбного отдела и 100+ славянских имен для вашего хвостатого. Улыбка гарантирована!
Чудеса маскировки:
Случай на Привозе:
И чем это он, спрашивается, недоволен?
Знакомо?..
Бывает и такое:
А вы когда-нибудь задумывались, как можно назвать котика на славянский манер?
Еще больше забавностей тут:
- Котик с вилкой и котик XL;
- Шедевр от кота и спасение мира;
- Пять килограммов котика и кошачий паспорт.