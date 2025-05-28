Забавный кот
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Итак, как поднять себе настроение? Конечно, не без помощи таких порой наглых и шкодливых, но все таки безмерно нами любимых наших домашних питомцев! И сегодня в нашей подборке: невидимая собака, голодный театр у рыбного отдела и 100+ славянских имен для вашего хвостатого. Улыбка гарантирована!

Чудеса маскировки:

Пес, который стал частью интерьера

Случай на Привозе:

Голодный обморок

И чем это он, спрашивается, недоволен?

Котик и животик

Знакомо?..

Кот, творог и неудачник

Бывает и такое:

Наглая морда

А вы когда-нибудь задумывались, как можно назвать котика на славянский манер?

Как можно назвать котика на славянский манер

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