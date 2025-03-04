Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Одесского горсовета.
В мэрии напомнили, что в связи с повреждением оборудования объекта критической инфраструктуры работа трамвайного маршрута №18 временно приостановлена.
А начиная с завтрашнего дня, 5 марта, Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения будет организована работа двух автобусов на маршруте «18-т» сообщением «411-я батарея – 5-я станция Большого Фонтана».
Как сообщалось, в результате дроновой атаки в Одессе повреждены жилые дома, объект критической инфраструктуры, два частных детских сада, бизнес-центр.
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Фото: sky-post