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Одесский ТЮЗ заработал онлайн

Одесский ТЮЗ заработал онлайн

Двери одесского ТЮЗа, как и других одесских театров, закрылись с началом войны, 24 февраля. Но коллектив театра решил начать работать онлайн.

«Мы скучаем по вам, скучаем по работе, скучаем по нашим спектаклям. Поэтому мы возобновляем наши «Открытые читки» – онлайн!»,

Рецепты

– такое сообщение было опубликовано на официальной странице театра.

В субботу 19 марта, в театре впервые в формате «прямого эфира» была представлена читка пьесы «Открывающий двери» украинского автора Неды Нежданой. В 2004 году эта пьеса была включена в каталог лучших пьес Европы, ее ставили в отечественных и польских театрах.

В чтениях были задействованы заслуженная артистка Украины Оксана Бурлай-Питерова, актрисы Ляна Карева и Кристина Никольская. Это первый опыт работы труппы в таких условиях и, конечно, волновались все – и актеры, и технический персонал. Но судя по всему, зрителям подобный формат понравился и они присоединились к трансляции.

ТЮЗ

Кроме того, в театре продолжается проект «Украинские сказки – для всей семьи». Каждый день, в три часа, актеры в прямом эфире в личном Инстаграме рассказывают детские сказки. Планируется, что эти эфиры будут идти ежедневно столько времени, сколько будет продолжаться военное положение в стране.

Расписание прямых эфиров можно узнать на официальной странице театра в Facebook.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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