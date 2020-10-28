Одесский суд расторг договор о застройке Черемушек высотками

Как пишет «Думская», суд признал недействительным и расторг договор, предусматривающий строительство огромного жилого комплекса «Грин парк» в жилом массиве Черемушки, в пределах улиц Комарова, Героев Крут, Маршрутной и Сибирской.

Кроме того, суд взыскал с «Забудовы» более миллиона гривен в пользу коммунальщиков.

Отношения между сторонами начались еще в 2008 году. В 2016 году «Городское капитальное строительство» и компания-застройщик заключили новое соглашение, которое и стало впоследствии предметом судебной тяжбы.

Согласно этому соглашению, коммунальщики предоставляли застройщику земельный участок площадью 2,5 га, который они арендовали у города, и становились заказчиками строительства, обеспечив получение всей разрешительной документации, а бизнесмены обязались привлечь инвестиции, возвести жилой комплекс, компенсировать коммунальному предприятию арендную плату и принять паевое участие в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города. В итоге «Забудову» освободили от необходимости оформлять землю.

Работы начались в 2017 году, но вскоре замерли. В итоге «Забудова» начала копить долги по компенсации арендной платы, что и побудило коммунальщиков обратиться в суд.

Всего на этом участке собирались построить 8 21- и 23-этажных домов. Причем строительство первой очереди было запланировано нааместе нынешней зеленой зоны «военного городка» и заброшенного ателье бытовых услуг. Последующие же, судя по картинкам, должны были вырасти на месте 2- и 5-этажных жилых домов. Это возмутило местных жителей, которые говорили, что отселять их застройщик не спешит. Кроме того, компания снесла их гаражи и организовала проезд к площадке через дворовую территорию, что вызвало дополнительное возмущение горожан.

Директором ООО «Забудова-2000» числится Геннадий Милько, бенефициарами – Иван Григоришен, Ирина Забавская, Андрей Константинов и Ян Кульбашный.