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Новости Одессы и Одесской области

Одесский прокурор “попался” на взятке 25 тысяч долларов

Одесский прокурор “попался” на взятке 25 тысяч долларов

В Одессе задержали прокурора по подозрению в вымогательстве взятки в размере 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Прокурора и его сообщника задержали после получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Прокурор получил 25 тысяч долларов от участника уголовного производства за изменение квалификации преступления по факту мошенничества в крупных размерах.

Для передачи денег он привлек посредника, при этом пообещав способствовать освобождению от уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

По информации «Думской», прокурор был процессуальным руководителем в деле о квартирных аферах.

Фото: Нацполиуия

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