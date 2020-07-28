Одесский припортовый завод могут продать в следующем году

Приватизация Одесского припортового завода может состоятся в 2021 году. Аукцион планируют провести в первой половине года.

Как сообщил заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко, Фонд госимущества уже готовит Одесский припортовый завод к приватизации.

“Сейчас идет подготовка Одесского припортового завода (ОПЗ) к приватизации. Там уже выбрана компания-советник, которая провела уже большую часть работы по оценке объекта и подготовке ОПЗ к приватизации. Советник – американская компания Pericles Global Advisory. Когда будут сняты ограничения на большую приватизацию, которые ввели на время карантина, мы надеемся, что мы сможем его выставить на продажу. Вряд ли до конца этого года, но в первой половине 2021 года – да”, – заявил Тарас Елейко изданию “Страна“.

Ранее сообщалось, что ОПЗ могут продать за бесценок.