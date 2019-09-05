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Новости Одессы и Одесской области

Одесский пес “учуял” контрабанду в машине, прибывшей из Америки

Одесский пес “учуял” контрабанду в машине, прибывшей из Америки

Инцидент произошел во время проверки в одесском порту. В одном из контейнеров, прибывшем из США, внимание госслужащих привлек автомобиль «Форд» 2017 года выпуска.

О случае рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Машиной заинтересовался и служебный пес. Он норовил поближе подойти к пассажирскому сиденью и всем своим видом показывал правоохранителям, что авто нужно проверить тщательней.

Четырехлапый помощник не ошибся. В «Форде» пограничники с таможенниками нашли 18 патронов к огнестрельному оружию. Они был спрятаны в кармане сиденья автомобиля.

Патроны изъяли. О происшествии поставили в известность сотрудников Нацполиции.

Фото: dpsu.gov.ua

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