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Новости Одессы и Одесской области

Одесский облсовет выступил против разрешения на продажу земли в Украине

Одесский облсовет выступил против разрешения на продажу земли в Украине

Депутаты Одесского облсовета приняли обращение к президенту, правительству и парламенту Украины с требованием не допустить отмены запрета на продажу земель сельхозназначения.

Как сообщает интернет-издание «Таймер», за проект такого решения сегодня проголосовали 57 депутатов из 60.

«Мы не можем оставаться в стороне от той политики, которая может поменять экономическое состояние страны. Закон об открытии земельного рынка был принят не по должной процедуре», – заявил депутат Виталий Саутенков.

По его мнению, в некоторых странах открытие рынка земли привело к дефолту, лишило фермеров возможности конкуренции с крупными агрохолдингами. «Решать такие вопросы должен украинский народ. Нужен референдум. Необходимо обратиться к президенту с требованием снять с повестки дня данный вопрос и провести референдум», – отметил депутат.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” разбиралась, как может проходить введение рынка земли в Украине.

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