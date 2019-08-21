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Новости Одессы и Одесской области

Одесский облсовет возглавил бывший и.о. губернатора

Одесский облсовет возглавил бывший и.о. губернатора

В Одессе состоялась внеочередная сессия облсовета. Основным вопросом повестки дня было избрание нового председателя.

Анатолию Урбанскому пришлось покинуть пост, так как его избрали депутатом Верховной Рады.

В итоге вместо него должность главы облсовета занял Сергей Паращенко, который исполнял обязанности губернатора области после отставки Максима Степанова.

Отметим, что Сергей Паращенко  – представитель Блока Петра Порошенко «Солидарность». Его кандидатуру выдвинул соратник по фракции Олег Кутателадзе.

В рамках сессии также избрали первого зама председателя облсовета. Им стал депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Шкаровский. За Шкаровского проголосовало 53 депутата.

Напомним, нового главу облсовета должны были назначить еще 16 августа. Но тогда из-за потасовок в сессионном зале до этого дело не дошло. В ходе предыдущей сессии уволили первого зампреда Олега Радковского.

Фото: ru.korupciya.com

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