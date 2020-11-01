Одесский музей пополнился полусотней полицейских фуражек разных стран и эпох (видео, фото)

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, их подарил Музею полковник МВД в отставке Владимир Трапезников.

Ветеран МВД собирал свою коллекцию два десятка лет.

— Началось все в 2000-м, с участия в международном автопробеге правоохранителей. Там сложилась традиция: участники обмениваются фуражками, — рассказывает Владимир Трапезников о том, с чего началась его коллекция.

Фуражки прекрасно сочетаются с теми, что уже были в Музее. Вместе они образовали интересную экспозицию головных уборов, которые принадлежали когда-то защитникам правопорядка, безопасности и спокойствия в разных странах и в разные времена.

— Эта коллекция стала еще одним украшением нашего музея. Сама по себе она является сокровищем: каждый ее экспонат открывает тайны порядков в тех странах и те времена, в которых он появился, — говорит директор Музея одесской полиции Владимир Ковтун.

Напоминаем, что находится Музей на улице Еврейской, 14.

Работает он с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. Записаться на экскурсию можно по телефону (048) 779-40-51. В связи с карантинными ограничениями, группы принимаются до пяти человек и обязательно в средствах индивидуальной защиты.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об этом любопытном Музее: здесь можно достоверно узнатькак «родился» Остап Бендер, чем был знаменит пес Рим и о многом-многом другом.

Фото и видео — ГУНП Украины в Одесской области.