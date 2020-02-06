Как «родился» Остап Бендер и чем был знаменит пес Рим: уникальные экспонаты музея одесской полиции

Любой музей по-своему знаменит и хранит ценнейшие изюминки, те самые артефакты, коими по праву гордится. Вот и этот музей — совершенно особенный. В нем давняя история одесской полиции переплетена с историей любимого города. И, кстати, не только города!..

Лучшая в Украине коллекция

Как сообщает областной отдел коммуникации полиции, Народный музей одесской полиции на улице Еврейской отчитался о своей работе за прошедший год.

Кстати, как сообщается, здесь собрана лучшая в Украине (!) коллекция исторических документов, образцов униформы, наград, оружия и, конечно же, вещественных доказательств. В прошлом году коллекция музея увеличилась более чем на 90 экспонатов.

Музей пополнился многими фотографиями, материалами о работе полиции Одессы до 1917 года, книгами, исследованиями.

Как «родился» Остап Бендер

Удивительное это дело — погружаться в мир истории правоохранительных органов Одесского региона! Судите сами: попав сюда, вы узнаете, например, что именно в тогдашней одесской милиции начинали свой путь многие известные писатели. Вот они — бывшие сотрудники Одесского угрозыска: Евгений Катаев (Петров) — один из «пап» Остапа Бендера, Илья Ильф (второй «папа» Бендера, служил в охранном полку одесской милиции), Александр Козачинский — автор «Зеленого фургона», Эдуард Багрицкий, поэт Анатолий Фиолетов.

Именно гибель от рук бандитов сотрудника одесской милиции и поэта Анатолия Фиолетова (Натана Шора) положила начало будущим романам «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» и, конечно же, «рождению» нашего Остапа Бендера. Натана убили в ноябре 1918 года члены одной из многочисленных одесских банд, причем по ошибке. Охотились за другим оперативником — Остапом Шором, братом поэта, прототипом нашего Остапа Бендера.

Известный факт: Остап Шор оставил службу в милиции и стал путешествовать по стране. Позже он познакомился с Катаевым, которому поведал и эту историю, и другие удивительные вещи, которые произошли с ним в жизни. Катаев, в свою очередь, рассказал об этом человеке своему брату Евгению Петрову, который уже в то время сотрудничал с Ильей Ильфом. Так и появился на свет наш Остап Ибрагимович.

Знакомьтесь: пес Рим

Вас многое здесь удивит. Вы не сможете пройти мимо чучела заслуженного пса Рима. Как-то Владимир Ковтун рассказывал мне об этой уникальной служебно-розыскной овчарке. Рим верой и правдой служил в милиции, очень успешно боролся с преступностью в 70-х годах прошлого века. Его медали говорят о многом: с помощью Рима раскрыто 200 преступлений, задержано 526 преступников. Подсчитано даже, что благодаря этому псу обнаружено и изъято имущества на сумму 145 тысяч рублей.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Одесской области, среди новых экспонатов, которыми пополнился музей в прошлом году — 60 наград четверолапого сотрудника правоохранительных органов Рима. Их музею в прошлом году передал внук кинолога Николая Федорова, с которым в паре работал именитый пес.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области и автора

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