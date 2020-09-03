Одесский международный кинофестиваль откроет политическая комедия: что покажут?

Об этом сообщили организаторы ОМКФ. Картина продолжает из фильма «Король бельгийцев». Эту ленту показали на ОМКФ в 2018 году. Она получила Гран-При фестиваля. Обе комедии сняли супруги Питер Бросенс и Джессика Вудворт.

По сюжету Николас III после огнестрельного ранения, полученного в Сараево, оказывается в санатории на хорватском острове. Окружение пытается защитить монарха от новостей о недавнем крахе их королевства. Николас хочет вернуться домой, но директор санатория никуда его не пускает. В здравницу приезжает делегация из Вены. Гости говорят, что последний король бельгийцев станет первым императором Европы.

Впервые киноманы увидели «Босого императора» в прошлом году на кинофестивале в Торонто. Главные роли в нём исполнили известные актёры Питер Ван ден Бегин, Люси Дебай и Удо Кир. Один из персонажей достался дочери Чарли Чаплина Джеральдин Чаплин.

Отметим, бельгийцы Питер Бросенс ​​и Джессика Вудворт совместно работали над пятью фильмами. А сам Бросенс возглавлял жюри Международного конкурса 10-го ОМКФ в 2019 году.

Напомним, что в связи с пандемией COVID-19 11-й Одесский международный кинофестиваль пройдёт в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.