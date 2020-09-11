Одесский международный кинофестиваль: что покажут на закрытии?

В этом году на закрытии Одесского международного фестиваля (ОМКФ) покажут биографический фильм о жизни чешского целителя Яна Миколашека.

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Фильм «Шарлатан» сняла польская режиссер Агнешка Холланд. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о чешском целителе Яне Миколашеке. Он лечил людей травами, а во время власти нацистов и коммунистов использовал метод «мочевой диагностики». Показательный судебный процесс грозит разоблачить все тайны целителя.

Главную роль исполнил чешский актер Иван Троян. Ленту впервые показали на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы BerlinaleSpecial.

Отметим, Агнешка Холланд на 8-ом ОМКФ в 2017 году получила «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство. На счету у неё более 30 работ. Холанд училась режиссуре в Пражской школе кино и телевидения FAMU, а начинала карьеру как ассистент режиссеров Кшиштофа Занусси и Анджея Вайды. Для их фильмов она написала также несколько сценариев. Ее режиссерский дебют «Провинциальные актеры» в 1979 году отметило жюри Каннского кинофестиваля. Агнешка была председателем Правления Европейской киноакадемии и трижды номинировалась на премию «Оскар».

Напомним, 11-й ОМКФ пройдёт в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября. Откроет его политическая комедия «Босой император».